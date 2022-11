Zur Unterstützung des Roten Kreuzes wurde die Freiwillige Feuerwehr Erlsberg am Montagabend gerufen. Ein Feuerwehrkamerad hatte in "unwegsamen Gelände einen Schwerverletzten gefunden und umgehend die Rettungskette in Gang gesetzt", berichtet die FF Erlsberg.

23 Feuerwehrleute rückten aus, nach der Erstversorgung befreiten sie den Schwerverletzten aus seiner misslichen Lage und übergaben ihn an das Rote Kreuz beziehungsweise die Besatzung des C99.