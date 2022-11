Über den Rossschweif auf das Hochtor sollte am vergangenen Montag eine Tour zwei Tiroler führen. Am Vormittag brachen die 31 Jahre alte Frau und ihr 37 Jahre alter Begleiter in Johnsbach auf. Gegen Mittag – etwa nach der Hälfte der Klettertour – konnte das Duo schließlich nicht mehr weiter und alarmierte die Einsatzkräfte.

Die Crew eines Polizeihubschraubers rückte an, per Tau wurden die beiden unverletzten Sportler ins Tal geflogen. Sechs Mitglieder des Alpinen Rettungsdienstes Gesäuse und ein Alpinpolizist standen zur Unterstützung in Johnsbach bereit.