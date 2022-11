Energie wird immer teurer: "Das ist momentan für alle ein Riesenthema, so auch für uns", sagte Kages-Vorstand Ernst Fartek vergangene Woche bei einer Informationsveranstaltung zum Leitspital in Stainach-Pürgg. "Vor drei, vier Jahren hat man die Energieversorgung so gedacht: Was ist am günstigsten, was geht am einfachsten? Das wäre Gas gewesen." Nun würde man aber umdenken - und wolle auf Erdwärme setzen.