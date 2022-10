Auf erfolgreiche 120 Jahre blickte die Landgenossenschaft (LG) Ennstal kürzlich im Rahmen eines Jubiläumsfestes in der Kulturhalle Gröbming zurück. Aus der kleinen Käserei in Gröbming entwickelte sich seit 1902 einer der größten Arbeitgeber der Region, mit 1550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie sind in den vier eigenständigen LG-Unternehmen – Ennstal Milch, Landena, Landmarkt und Tierfreund KG – tätig.