Kurzzeitig gesperrt werden musste am heutigen Freitag zur Mittagszeit der wichtige Kreisverkehr in Liezen am Autobahnzubringer zur A 9. Nach ersten Informationen durch die Polizei kam es dort gegen 12.30 Uhr zu einem Unfall mit zwei involvierten Pkw. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt, das Rote Kreuz brachte sie ins LKH Rottenmann.