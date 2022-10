Der Fall von Eva Maria Petz, die ihren Vertrag beim Gesundheitszentrum Admont gekündigt hat, ist keine Einzelerscheinung. Er zeigt einmal mehr, welcher Belastung Ärztinnen und Ärzte – vor allem im ländlichen Raum – ausgesetzt sind. Die Belastung steigt, die Wertschätzung sinkt.

Auf der anderen Seite steht die Bevölkerung. Sie haben verständliche Sorgen, die mit den aktuellen Geschehnissen wie in Admont weiter wachsen – sind doch noch mehr Gesundheitszentren als "Ersatz" für die bisherigen Spitäler geplant. Es ist ein Zwiespalt.

Im Falle des Gesundheitszentrums Admont wird deutlich, wie groß dieser Zwiespalt ist. Auf Auskünfte von verantwortlicher Seite wartet man oft mehrere Tage, offizielle Statements werden nur mehr schriftlich und nach reiflicher Überlegung gegeben. Das Thema wird wie eine heiße Kartoffel behandelt.

Es entsteht der Eindruck, dass man in dieser ohnehin heiklen Situation auf keinen Fall weitere Ärzte vergraulen und ihnen zumindest mit Worten den Rücken stärken will. Für Eva Maria Petz war das zu wenig.

Ähnlich auch die Vorgangsweise beim Leitspital in Stainach-Pürgg: Bei Infoveranstaltungen wird immer wieder betont, dass ein Ort geschaffen werden soll, an dem man gerne arbeitet. Das Gesundheitszentrum Admont beweist aber, dass ein neues Gebäude alleine nicht ausschlaggebend ist. Alles steht und fällt, wie so oft in der Gesundheitsversorgung, mit ausreichend Personal.