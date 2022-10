Ein Gesundheitszentrum mit nur einem Arzt: So könnte die Situation in Admont in Zukunft aussehen. Aktuell ordiniert dort das Ärzteehepaar Petz, Eva Maria Petz bestätigte nun Gerüchte über eine Kündigung. Sie ordiniert in Admont nur mehr bis 31. März. Ihr Mann Oliver bleibt bis auf Weiteres.

Grund für das Ausscheiden war laut Eva Maria Petz die Belastung. "Statt Wertschätzung und Unterstützung für unsere Tätigkeit wurde bei der Bevölkerung – auch von den lokalen Politikern – die unrealistische Erwartung geschürt, dass das Gesundheitszentrum mit den vorhandenen personellen Ressourcen den gesamten ärztlichen Versorgungsbedarf in Admont jederzeit abdecken könne", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Deswegen sei es auch zu Beschwerden gekommen (wir berichteten).

Vorgesehen sind in Admont eigentlich drei Vollzeitärzte, die dritte Stelle konnte aber nicht besetzt werden. "Auch wenn wir bis heute statt der vereinbarten 40 Stunden bis zu 58 Stunden anwesend sind und täglich zwischen 130 und 230 Patienten versorgen, war es – insbesondere auch in den herausfordernden Zeiten der Pandemie – nicht möglich, den fehlenden dritten Arzt zu ersetzen."

Das Paar berichtet, selbst und auf eigene Kosten durch Inserate in Ärztezeitungen versucht zu haben, einen dritten Arzt für das Zentrum zu finden, "leider ohne Erfolg".

Team vor Ort zu wenig Hilfe

Das Gesundheitszentrum habe zwar "ein engagiertes Team aus anderen Gesundheitsberufen", unter anderem bestehend aus Krankenschwestern und einer Diätologin. Diese könnten eine ärztliche Unterbesetzung aber nicht ausgleichen, schreiben die beiden weiter.

Die Situation sei auch "familiär schwer belastend" gewesen. "Wir haben im letzten Jahr bisher drei Wochen Urlaub gemacht, nur zwei davon konnten wir als Ehepaar gemeinsam verbringen." Das Ärzteehepaar betont aber, dass sie das Konzept des Gesundheitszentrums grundsätzlich für gut und tauglich halten, wenn die notwendige Anzahl von Ärzten vorhanden sei.

Oliver und Eva Maria Petz führten bisher das Gesundheitszentrum Admont © KK

ÖGK sucht Nachfolger

Die zuständige ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse) wolle das Fortbestehen des Gesundheitszentrums Admont langfristig sichern und die aktuellen Öffnungszeiten erhalten, heißt es auf Anfrage. Auch der Gesundheitsfonds bestätigt, dass der Betrieb normal weiter laufe.

Eva Maria Petzs Gesellschaftsanteil werde zeitnah ausgeschrieben, sagt die ÖGK weiter. "Dafür suchen wir interessierte Hausärzte. Auch die dritte Stelle in Admont könnte optional in das modern eingerichtete Zentrum integriert werden." Hierfür gab es in der Vergangenheit schon Interessenten, die aber immer wieder absagten – zuletzt vor wenigen Wochen.

Bürgermeister hat Termin in Graz

Der Admonter Bürgermeister Christian Haider (ÖVP) bedauert die Kündigung, sie habe sich aber bereits in den vergangenen Wochen abgezeichnet. "Leider ist es nun Realität geworden. Es ist eine Nachricht, die man als Bürgermeister einer 5000-Einwohner-Gemeinde nicht erhalten will."

Die für die Nachbesetzung zuständigen Stellen wolle er bestmöglich unterstützen, ein Gesprächstermin in Graz sei bereits vereinbart. Denn die Menschen in Admont "haben sich eine ausreichende ärztliche Versorgung verdient".