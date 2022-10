Trieben, Bruck an der Mur

Süße Welpen im Wert von je 2000 Euro warten auf Freigabe vom Gericht

Mords-G'riss um süße Hundewelpen, die italienischen Schmugglern am Bahnhof in Bruck an der Mur abgenommen wurden. Bevor sie abgeholt werden können, muss das Strafverfahren samt Einspruchsfrist abgewartet werden.