Unter dem Motto "Lucky 8 – It's all one big Session" feierten 48 Maturantinnen und Maturanten des BG/BRG Stainach am Samstag ihren bevorstehenden Abschluss.

Pünktlich um 21 Uhr marschierten die 28 Tanzpaare, gekleidet in Schwarz und Weiß, in die Ennstalhalle Liezen ein. Nach Grußworten und Danksagung durch Direktorin Ulrike Pieslinger stellten die Klassenvorstände Ute Schachinger und Michael Greimel die Maturanten vor.

Die Band XDream sorgte im Ballsaal stets für Stimmung und in der Disco tobte man sich zu Klängen von DJ Ridex aus. Neben der Verlosung und dem gut besuchten Kuchenbuffet versuchten viele ihr Schätzglück bei einem mit Pokerchips gefüllten Glas.

Positives Fazit trotz anfangs geringer Nachfrage

Obwohl die Maturanten bis vor Kurzem noch Sorge aufgrund der geringen Nachfrage hatten, zieht Miljan Vlačić aus dem Ballkomitee ein positives Fazit: "Vor einer Woche ging es mit dem Kartenverkauf nur langsam voran. Mit dem Endergebnis sind wir jedoch zufrieden." Gedruckt wurden insgesamt 1400 Karten, im Vorverkauf gab man 1000 Stück her.

Unterstützt wurden die Maturajahrgänge beim Verkauf der Maturazeitung, an der Abendkassa und am Kuchenbuffet von Schülerinnen und Schülern aus den 7. und 6. Klassen.

Lange Vorbereitungen: "Jetzt kann es losgehen"

Auf ihr Motto sind die Klassen nach ausgiebiger Recherche gekommen: "Es setzt sich aus 'Lucky 8', einem Casino, und dem berühmten Zitat 'It's all one big session' zusammen." Im Herbst haben die Klassen begonnen, den Ball zu planen, im Jänner stand das Thema fest.

Maturantinnen Lena Linder und Sara Lang aus Schladming freuten sich schon geraume Zeit auf die Ballnacht: "Bis vor Kurzem haben wir noch Vorbereitungen getroffen, aber jetzt kann es losgehen", so Linder und Lang fügte hinzu: "Es war ein bisschen chaotisch und ich etwas nervös. Jetzt freue ich mich auf die unterhaltsame Mitternachtseinlage."

Rosenkönigin und Casinos aus aller Welt

Insgesamt besorgten die Maturaklassen 1000 Rosen, die bereits nach kurzer Zeit ausverkauft waren. Zu den Hoheiten des Abends wurden Miljan Vlačić und Sara Lang, die insgesamt 91 Rosen erhielt, gekürt.

Gleich darauf folgte die imposante Mitternachtseinlage mit Auftritten in Casinos aus aller Welt: von Russland über New York und Las Vegas bewiesen die Maturanten – in stets auf das Land abgestimmten Tanzeinlagen – Taktgefühl und Kreativität. Nach der Mitternachtseinlage füllte sich die Tanzfläche im Ballsaal mit Gästen und es wurde ausgiebig gefeiert.