Das Narzissendorf Zloam in Grundlsee ist offiziell eröffnet

Fünf Jahre nach Planungsbeginn wurde am Freitag das Narzissendorf Zloam in Grundlsee offiziell eröffnet. Durch Gast- und Sportstätten glauben die Verantwortlichen an einen Mehrwert nicht nur für die Gäste, sondern auch für Einheimische.