Mit viel Freude und ebenso viel Stolz wurde am Freitagvormittag zur Jungfernfahrt der neue Rittisbergbahn in die Ramsau geladen. Und es kam alles, was am Dachsteinplateau Rang und Namen hat, dazu Vertreter der Seilbahnen von Filzmoos bis nach Pruggern sowie Touristiker und Politik. Ihnen präsentierte Geschäftsführer Manfred Engelhardt die Details rund um das neue Herzstück des Rittisberges, das ab sofort im Sommer wie auch im Winter alle Stückerln spielt.