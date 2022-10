Es war ein außergewöhnlicher Einbruch, der die Ermittler der Polizei Schladming vor ein Rätsel stellt. Am Wochenende zwischen 7. und 9. Oktober wurde in der WM-Stadt viermal eingebrochen, und zwar in eine Bäckerei, ein Hotel, ein Restaurant und in das Autohaus Erlbacher in der Ramsauerstraße (wir berichteten).

Während in den Geschäftslokalen vor allem Bargeld gestohlen wurde, schafften es die Täter, aus dem Autohaus zwei wertvolle E-Bikes sowie einen silbergrau lackierten Audi RS4 (Baujahr 2018) im Wert von mehreren Zehntausend Euro zu stehlen. Das Spannende: Das Fahrzeug – es gehört einem Ramsauer – war nicht neu, sondern nur zur Reparatur in der Werkstatt.

Untypischer Einbruch

"Die unbekannten Täter müssen das Auto also verladen haben, weil es nicht fahrbereit war. Wir hoffen nun, dass irgendjemand etwas gesehen hat, liegt das Autohaus doch neben einer gut befahrenen Straße", erklärt man bei der Polizei. Angezeigt wurden die Einbrüche Montagfrüh.

Um die Tatzeit weiter eingrenzen zu können, wenden sich die Kriminalisten an die Öffentlichkeit. Denn alles in allem handle es sich bei diesem Einbruch um einen eher untypischen Fall. "Es ist nicht das Muster, dass wir von den üblichen Banden kennen."

Sollte also jemand etwas gesehen haben, bittet die Polizei Schladming um einen Anruf unter der Nummer 059 133 6356.