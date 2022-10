"Warst noch nie in der Gams?", fragt Ex-Bürgermeister Erich Reiter beim Lokalaugenschein bei einem abgerissenen Telefonkabel in einem Forstabschnitt. In der Gams schon, aber noch nie im idyllischen Krautgraben, wo sich die schmale Zufahrtsstraße dem gurgelnden Bach entlang schlängelt. Die Ruhe und Romantik der abgeschiedenen Gegend senken beim Besucher augenblicklich den Stresspegel, zufriedene Gelassenheit stellt sich ein.

Die Abgeschiedenheit hat aber auch ihre Eigenheiten. Nahe Handymasten sucht man vergebens. Erich Reiter muss zu einem erhöhten Punkt in der Umgebung fahren, um einen ordentlichen Empfang zu haben. Im Haus selbst, in erhabener Alleinlage hoch über dem Tal und nur über eine Schotterstraße erreichbar, hat er gar keinen Handy-Empfang.

Verbindung gekappt

Die wichtigste Verbindung zur Außenwelt, ist die auf Masten verlaufende Kabel-Telefonleitung, über die auch das Internet empfangen wird. Seit 23. September ist die Leitung tot. "Die Sache ist die", erzählt Erich Reiter, "bei Holzschlägerungsarbeiten wurde bisher immer bei A1 angerufen. Die Leitung wurde heruntergelegt und nach dem Ende der Schlägerungsarbeiten wieder an den Masten befestigt." Diesmal hatte man die Information, so Reiter, der dort selbst nicht der Waldbesitzer ist, man könne ausnahmsweise mit den Schlägerungen beginnen. Die Leitung werde dann geflickt.

"Am 26. September war das Forst-Unternehmen mit den Schlägerungen fertig", erinnert sich Reiter. Etwas später sei nach einer Intervention von Bernhard Moser, dem Bürgermeister von Landl - wozu Gams seit der Gemeindefusion von 2015 gehört - ein A1 Techniker gekommen und habe sich die Sache angesehen. Seit damals habe man nichts mehr gehört. Bei einem weiteren Anruf habe man nur den Rat erhalten, man solle sich halt an die Hotline wenden. Inzwischen herrscht bei der Leitung von Reiter und mehreren weiteren Betroffenen Funkstille.

"Am Dienstag kommen die Techniker"

Bei der Presseabteilung von A1 spricht man von einem Sonderfall. Aufgrund vieler Unwetterschäden sei man eben ausnahmsweise zum Lösungsvorschlag gekommen, die Leitung im Falle einer Beschädigung einfach zu flicken. Bei der Besichtigung habe man dann gemeint, die Forstarbeiten seien noch nicht zur Gänze abgeschlossen. Eine Beschwerde sei nicht eingetroffen.

Die positive Nachricht: "Am Dienstag kommen die Techniker, sehen sich das an und werden eine rasche Lösung vor Ort finden", verspricht jetzt die Presseabteilung von A1.