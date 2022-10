Die große analoge Liebe von Serena und Johannes Knaus hatte einen digitalen Startschuss: Durch den außergewöhnlichen Namen neugierig, fasste der der KFZ-Techniker aus Thal seinen ganzen Mut zusammen und schrieb der Vertragsbedienstete über Instagram eine Nachricht. Und glücklicherweise: Die Chemie stimmte sofort, rasch die Handynummern ausgetauscht.

Für einen Sommerjob kam Johannes dann zufälligerweise nach Schladming und konnte Serena auch persönlich kennenlernen. Bei Spaziergängen mit langen, ausgiebigen Gesprächen sprang schlussendlich auch der letzte Funke über.

Geheiratet wurde in der Ramsau

Die gemeinsamen Hobbys, das Klettern und Skifahren, verband die zwei noch mehr. Besonders das Tiefschneefahren konnte Johannes seiner Serena beibringen und sie so auch dafür begeistern. Beim Klettern ihrer ersten Mehrseillänge, vor der sich Serena etwas fürchtete, stellte Johannes dann die Frage der Fragen. Und bekam die alles entscheidende Antwort.

Ihre Ehe besiegelte das Liebespaar am 24. September bei der standesamtlichen und kirchlichen Trauung in ihrem Heimatort Ramsau am Dachstein. Bei schönem Wetter wurde im Anschluss auf der Knapplhütte am Hauser Kaibling mit 60 Gästen gefeiert. Bräutigam Johannes schwärmt: "Der Hochzeitstanz war besonders schön für uns".

Die Hochzeitsreise wird die Frischvermählten auf Madeira führen. Besonders bedanken möchte sie sich bei ihren Trauzeugen Maximilian und Lara, sowie bei den Eltern für die ständige Unterstützung.

