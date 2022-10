Schützenhilfe aus dem Ennstal für Trinkwasser in Kambodscha

Nach einem Vortrag an der Mittelschule Gröbming sind Pädagogen wie Schüler Feuer und Flamme, um Brunnengrabungen in den ländlichen Regionen Kambodschas zu unterstützen. Mit an Bord: Helga Nagy.