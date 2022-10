Was tun, wenn man am Bahnhof steht und in den Zug nicht einsteigen darf? Das passierte am Sonntagabend gegen 20 Uhr ein paar Studierenden aus dem Bezirk Liezen. Von Rottenmann wollte man zum Studienort Graz fahren, als die Schaffnerin den Zutritt verweigerte, erzählt ein Gaishorner Physikstudent. Der Grund: Der Zug war zu voll.