Am Genussmosthof Veitlbauer in Sankt Gallen ist viel los in diesen Tagen. Jung und Alt tummeln sich mit Körben und Schreibtruhen zum Pflücken auf der Apfelplantage. Eine Frau hat die neu angebaute Apfelsorte Rubinette für sich entdeckt. "Das ist aber echt ein Geheimtipp!", ruft sie Florian Weissensteiner, der gemeinsam mit seinen Eltern am Hof arbeitet, zu und beißt nochmal ab.