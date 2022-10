Eine Mittelschule in Schladming hat ein Theaterstück unter anderem deswegen nicht besucht, weil ein Mann in einem Kleid zu sehen war – im Netz gehen die Wogen hoch und die Meinungen auseinander. Von "ewiggestrig" bis "Gratulation zu dieser Entscheidung" ist alles dabei. Durch die Absage der Schule mussten einige Auftritte, die zum Auftakt des KuKuK-Theaterfestivals in der Ramsau gehört hätten, abgesagt werden. Die Regisseurin zeigte sich daraufhin sehr enttäuscht.