Kennen gelernt haben sich Lisa Barbara Danklmaier und ihr jetziger Ehemann Philipp Peter Krakl in der Ballsaison 2013. "Es war Liebe auf den ersten Blick", sagen beide.

Von Anfang an verbinden Hobbys wie Jagen oder Wintersport das Paar. Auch beruflich ergänzen sich Lisa als selbständige Versicherungsmaklerin und Peter als Verkaufsleiter perfekt. Zu Hause sind die beiden mit Söhnchen Paul (2 Jahre) und der Hündin Nala in Pruggern, wo sie sehr verwurzelt sind und die Zeit mit Familie und Freunden genießen.

Hündin Nala freut sich mit © Tobias Müller

Am 8. Oktober wurden nun "Nägel mit Köpfen" gemacht und die beiden haben Ja zueinander gesagt. Nach der standesamtlichen und kirchlichen Trauung, die Diakon Martin Schachner zelebrierte, und einer Jause ging es mit der Planaigondel zur eigentlichen Feier auf die Schafalm. Hier konnte das Paar mit den vielen Gästen gleich zweimal feiern. Zum einen natürlich die Hochzeit und zum zweiten die Auszeichnung "Jungmaklerin Österreichs", die die Braut ebenfalls Anfang Oktober erhielt.

Lisa und Philipp sind mit ihrem Buben sehr gerne in der Natur unterwegs, zum Skilaufen geht es immer wieder auf den Hausberg, die "Galsterbergalm". Die frisch Vermählten freuen sich schon sehr auf die neue Gondel und dass sie die Leidenschaft zum Skisport an Sohn Paul weitergeben können. Die Hochzeitsreise wird in Salzburg verbracht.