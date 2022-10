Die Verwunderung und die Überraschung dürften im März des Jahres 1947 bei der Lehrerin Berta Runge groß gewesen sein, als sie in unmittelbarer Nähe der damaligen Donnersbacher Schule (Gemeinde Irdning-Donnersbachtal) einen römischen Votivstein entdeckte. Vor der Schulleiterwohnung gab es im angrenzenden Schlosshof einen Fußbodenbelag aus Steinplatten. „Berta Runge hat einen dieser Steine umgedreht und plötzlich den ersten Teil einer römischen Steinplatte in Händen gehabt“, erzählt Erich Landl, Hobbyhistoriker aus Donnersbach. Zwei weitere Bestandteile der Tafel wurden in unmittelbarer Nähe gefunden.