Bisher 49 Beschuldigte und sechs Anklagen – und die Ermittlungen laufen weiter

Stand in der Causa um gefälschte Impfpässe in Schladming: Mittlerweile wurden 49 Beteiligte ausgeforscht, es gibt sechs Anklagen. Das Ende ist das nicht, man stecke noch "mitten in den Ermittlungen", so die Staatsanwaltschaft.