Nervös und aufgeregt, so lässt sich die Stimmung der 14 Maturantinnen und Maturanten der HLW für Sozialmanagement vor ihrem großen Auftritt am vergangenen Samstag im Volkshaus Rottenmann wohl am besten beschreiben. Denn auf ihnen lastete gleich doppelter Druck, war es doch der erste Maturaball, der in der (jungen) Geschichte der Schule bestritten worden ist.