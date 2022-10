Drei Polizeiinspektionen im Bezirk Liezen sind seit 1. Oktober unter neuer Führung. So ist Harald Kettner seit wenigen Tagen der neue Kommandant der PI Trieben. Er begann 1991 mit der Grundausbildung, versah später seinen Dienst bei den Gendarmerieposten in Gamlitz und Wald am Schoberpass sowie bei der Grenzkontrollstelle Langegg. Nach der Ausbildung zum dienstführenden Beamten, die Kettner im Jahr 2000 begann, führte ihn der Weg in den Bezirk Liezen. "Der Gendarmerieposten Admont, die Polizeiinspektion Liezen und zuletzt die Polizeiinspektion Trieben wurden zu seinen dienstlichen Heimatstätten", heißt es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Bei letzterer war er seit 2012 stellvertretender Inspektionskommandant.