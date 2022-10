Vier-Tage-Woche: "Unglückliche, kranke Mitarbeiter machen keine gute Arbeit"

Ein Unternehmen in Schladming hat die Vier-Tage-Woche bei sich eingeführt. Man zieht ein sehr positives Fazit. Bei Geomix in Liezen musste man wegen der Personalsituation zurückrudern, will aber das Modell in Zukunft wieder etablieren.