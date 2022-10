Es war vor einigen Jahren in einer Disco in Leoben – dort sind sich Daniela Bracher und Florian Lemmerer zum ersten Mal über den Weg gelaufen. "Damals waren wir beide noch jung und abenteuerlustig. Aber was zusammen gehört, findet auch zusammen", ist die Braut Daniela überzeugt. Der Heimweg vom Arbeitsplatz in Bayern führte die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin immer wieder durch Schladming. Ihren Florian traf sie dabei durch Zufall wieder – und die große Liebe entflammte.

Vier Jahre später, an einem Julitag, plante Florian eine Sonnenaufgangswanderung auf den Krahbergzinken. Mit im Gepäck trug er einen Verlobungsring. Gestartet wurde bereits um vier Uhr früh bei frostigen drei Grad. Aufgrund der Wolken und des Nebels verschlechterte sich die Laune von Daniela zunehmend, sodass Florian beinahe der Mut verließ. Doch angekommen bei einer Aussichtsbank, mit einem heißen Kaffee in der Hand, blitzte plötzlich die Sonne hervor und die Wolken waren wie weggeblasen. Ein romantischer Heiratsantrag folgte, an den beide gerne mit einem Lachen zurückdenken.

Die kirchliche Trauung fand unlängst in der katholischen Kirche in Schladming statt. Anschließend folgten die Gäste, trotz sehr schlechter Wetterprognosen, dem Brautpaar auf den Planaigipfel, mit direkter Aussicht auf den Krahbergzinken. Und auch bei der standesamtlichen Gipfeltrauung verzogen sich wieder die Wolken und die Sonne schien dem Liebespaar. Gefeiert wurde im Anschluss bei sehr gutem Essen auf der Schafalm.

Wohin die Hochzeitsreise geht? "Es wird ein Roadtrip durch Italien und danach geht's mit der Fähre nach Kroatien auf die Insel Rab zum Entspannen", verraten die frisch Vermählten.