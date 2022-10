"Aloha" hieß es am Wochenende für die 54 Maturantinnen und Maturanten der HAK Liezen. Unter dem Motto "Hakwaii – Wir surfen die letzte Welle" feierten die Absolventinnen und Absolventen am Samstag in der Ennstalhalle Liezen ihren bevorstehenden Abschluss.