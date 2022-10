Ein Raummeter Kaminholz Buche wird im Baumarkt mit über 200 Euro angeboten. Selbst in einer Waldregion wie der in Liezen geht das Brennholz aus. Was ist los?

PETER KETTNER: Das hat mehrere Ursachen. Einerseits weichen viele Verbraucher auf feste Brennstoffe aus. Andererseits ist die Papier- und Kartonindustrie derzeit bereit, mehr für den Rohstoff Holz zu bezahlen. Dazu kommt: Brennholz kann man nicht kurzfristig und beliebig vermehren, weil es ein Jahr trocknen muss. Und dann sind noch die Preise für die Holzbringung, etwa für Diesel, massiv gestiegen. Das alles führt einer Verknappung und zu Preissteigerungen bei Brennholz. Im bäuerlichen Bereich ist es aber meist so, dass jene Kunden, die schon immer Brennholz vom Landwirt bezogen haben, auch heuer wieder zu vernünftigen Preisen welches bekommen. Man muss auch bedenken, dass ein Raummeter Hartholz den Brennwert von 180 Litern Heizöl hat. Bei 1,60 Euro pro Liter Heizöl ist das Heizen mit Öl um einiges teurer.