Mit der Vorstellung des dritten und somit letzten steirischen Nominierten für die "9 Plätze - 9 Schätze"-Wahl des ORF sind am Freitagabend die Voting-Hotlines freigeschaltet worden (siehe Infobox unten). Wie berichtet, geht auch das Friedenskircherl am Stoderzinken mit ins Rennen. "Es ist etwas Einzigartiges für uns, es ist unser Wahrzeichen", schwärmt Gröbmings Bürgermeister Thomas Reingruber über die kleine Kapelle, die am Hausberg der Gröbminger und Aicher fantastische Ausblicke in die umliegende Bergwelt bietet.