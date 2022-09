Mehrmals war die Pfarrkirche in Pürgg im September im Visier eines vorerst unbekannten Diebes, der Geld aus dem Opferstock "gefischt" hatte. Videoaufnahmen belegten, dass es sich stets um denselben Dieb handelte. Aufmerksame Zeugen verständigten am Mittwochvormittag die Polizei, weil sich ein Verdächtiger in der Nähe der Kirche herumtrieb.

Die Exekutive rückte an und stieß schließlich im Ortszentrum auf einen 42 Jahre alten Rumänen, der in Graz wohnt. Bei ihm fanden sie einen Stab, der an einem Ende mit Klebeband versehen war. Zudem stellten die Beamten einen geringen Geldbetrag sicher, der vermutlich aus dem Opferstock der Kirche stammte.

Der verdächtige Rumäne stritt bei der Einvernahme die Diebstahlsvorwürfe ab. Er habe kein Geld gestohlen, sondern welches in den Opferstock geworfen, erklärte der 42-Jährige.

"Aufgrund der hohen Beweislast wurde von der Staatsanwaltschaft die Einlieferung des Verdächtigen in die Justizanstalt Leoben angeordnet", teilte die Polizei Donnerstagmittag mit. Die Beamten ermitteln nun, ob der Rumäne auch für weitere Diebstähle verantwortlich ist.