Was im vergangenen April angekündigt wurde, ist jetzt abgesegnet: In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend wurde die Gründung der "Liezen-Gesäuse Marketing GmbH" beschlossen. Somit ist der Fortbestand der "Liezen Gutscheinkarte" gesichert - vorausgesetzt, das Land Steiermark stimmt der GmbH-Gründung ebenfalls zu. "Davon gehen wir aber aus", sagt Liezens Bürgermeisterin Andrea Heinrich.