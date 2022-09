Kaum war der letzte Ton der Landschaftsoper am Dachsteingletscher verklungen, begann für das Projektteam von "Signal am Dachstein" ein behördliches Nachspiel. Denn die oberösterreichische Naturschutzbehörde hatte die Klanginstallation der holländischen Künstler Strijbos & Van Rijswijk kurzfristig mittels negativem Bescheid verboten, sie fand am 20. Juni 2021 trotzdem statt.