Die Kritik am Gesundheitszentrum in Admont, in dem zurzeit das Ärzteehepaar Petz ordiniert, reißt nicht ab. Nachdem die Ausschreibung einer dritten Kassenstelle Monate gedauert hat und der einzige Bewerber Ende vergangenen Jahres wieder abgesprungen ist, seien Lücken in der Besetzung vorhanden, heißt es. Ein Lichtblick: Es gibt eine Bewerberin für die dritte Kassenstelle.