Nebengebäude ging in Flammen auf - Jagdpartie konnte sich unverletzt retten

Vom Ort aus sah ein Augenzeuge heute Früh das Nebengebäude einer Jagdhütte in Admont brennen und alarmierte die Feuerwehr. Mitglieder einer Jagdgesellschaft, die in der Hütte schliefen, konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.