"Reisebus überschlagen, 32 Verletzte" - so lautete die Alarmmeldung, die am Donnerstagabend um 22.33 Uhr bei der Feuerwehr einging. Ein Großaufgebot rückte daraufhin zur Unfallstelle in Kainisch, Ortsteil der Gemeinde Bad Mitterndorf, aus.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Bus aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld "glücklicherweise auf den Rädern, unmittelbar neben einem stehenden Gewässer", heißt es seitens des Bereichsfeuerwehrverbandes Liezen. Laut Polizei (mit 17 Mann vor Ort) war die Reisegruppe nach Grundlsee unterwegs - "auf einem unbefestigten Weg", wie die Feuerwehr ergänzt. Der Lenker sei dann mit seinem Fahrzeug von selbigem abgekommen, der Reisebus stürzte über die angrenzende Böschung und überschlug sich einmal.

Eingeklemmt wurde dabei niemand, die 32 Insassen konnten sich selbstständig befreien.

© BFV Liezen/Zand

Die Feuerwehren Kainisch, Bad Aussee und Bad Mitterndorf, die mit 51 Mann und zwölf Fahrzeugen zu Hilfe geeilt waren, leuchteten die Unfallstelle aus. Unterdessen begannen mehrere Notärzte und 39 Mitarbeiter des Roten Kreuzes gemeinsam mit zwölf Helfern und einigen Feuerwehrsanitätern mit der Erstversorgung der 24 verletzten Personen.

Zwei nachtflugtaugliche Rettungshubschrauber - der C2 und der C17 - standen ebenfalls im Einsatz. Zwei der insgesamt vier Schwerverletzten wurden von deren Crews in Krankenhäuser in St. Pölten und Salzburg geflogen, die beiden weiteren brachte das Rote Kreuz in die Krankenhäuser Rottenmann und Bad Ischl. Die restlichen 20 Verletzten wurden in die Spitäler Schladming und Bad Aussee eingeliefert.

Acht Personen überstanden den Unfall ohne Verletzungen, die Feuerwehr brachte sie ins Rüsthaus der FF Kainisch. Dort konnten sie sich aufwärmen und stärken, bevor sie in ihr Quartier transportiert wurden. Die Leichtverletzten sind nach der ambulanten Versorgung ebenfalls zurück in die Unterkunft gebracht worden.