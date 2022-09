Ihren großen Auftritt haben am vergangenen Samstag die 33 Maturantinnen und Maturanten des Stiftsgymnasiums Admont gehabt, ist doch in der Ennstalhalle in Liezen ihr Maturaball über die Bühne gegangen. Das Thema: "Matura Mia - ABBA was jetzt?" Pünktlich um 20.30 Uhr startete die Polonaise, der Tradition folgend konnte man freilich auch mit einer Mitternachtseinlage aufwarten.

Gesangs und Tanzeinlagen standen dabei im Mittelpunkt. Eine Klasse griff moderne Lieder auf - "solche, die man etwa von TikTok kennt", erzählt Ania Beck, Mitglied des Maturaballkomitees. "Die Parallelklasse hat bei ihrem Auftritt wiederum viele ABBA-Lieder dabeigehabt", berichtet sie.

Für musikalische Unterhaltung sorgte außerdem die maturaballerfahrene Band "Black & White, die erstmals bei einem Admonter Ball gespielt hat", berichtet Beck. Im Vorfeld wurden der Combo Liederwünsche übermittelt, dem Motto gemäß wurden natürlich viele Hits der schwedischen Kultband zu Gehör gebracht.

Die Vorbereitung für den großen Abend war "durchaus stressig", berichtet die Maturantin. Mit der Planung wurde zwar schon früh begonnen, "im Dezember 2021 haben wir schon die Location fixiert. Dann haben wir uns aber wegen der Ferien lange nicht gesehen und die Vorbereitung in den neun Wochen ein bisschen ruhen lassen. In den letzten Tagen vor dem Ball war dann Endstress angesagt", lacht Beck.

Doch die Mühen haben sich ausgezahlt. "Wir haben im Vorverkauf zwischen 700 und 800 Karten verkauft, auch die Abendkassa ist super angenommen worden. Es sind also rund 1000 Leute gekommen", freut sich das Komitee-Mitglied. Das Feedback: "Es hat allen sehr gut gefallen. Einige Eltern waren sehr gerührt und haben Tränen in den Augen gehabt." Auch die Maturanten erlebten einen "tollen und spannenden Abend", gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden.