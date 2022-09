"Es war ein Tag wie viele andere", leitet Staatsanwalt Anton Scherr sein Eingangsplädoyer im Mordprozess am Landesgericht Leoben gegen eine 53-jährige Slowakin ein. Also: Die Angeklagte und das spätere Opfer, ein 63-jähriger "guter Bekannter" trafen sich am frühen Morgen in dessen Gröbminger Wohnung, um gemeinsam zu trinken. Es floss viel Alkohol, hauptsächlich Rotwein und Schnaps. Literweise. Also alles wie immer.