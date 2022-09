Gleich mehrere Wechsel gab's in den vergangenen Monaten in den Chefetagen der Flick'schen Unternehmungen im Paltental: Die FKF Forst- und Gutsverwaltung in Rottenmann, die die Bereiche Forst, Energie, Landwirtschaft sowie Jagd verwaltet, steht nunmehr unter der Wirtschaftsführung von Ludwig Germann, der auch Geschäftsführer der Garnelenzucht "White Panther" ist.