Dieser Tage startete Birgit Henningsen, die in der Gemeinde Viöl in Norddeutschland zu Hause ist, in den Endspurt ihres Fußmarsches. 1012 Kilometer legte sie insgesamt in sechs Wochen zurück, auf dem letzten Stück von Schladming nach Weißenbach bei Haus wurde sie von Nichte Theresa Fuchs und deren Hund begleitet.