Am Tag der Entscheidung war das Ergebnis eindeutiger als gedacht. Die Rathauskoalition, bestehend aus SPÖ, Liste Liezen und FPÖ dürfte in der geheimen Wahl der Liezener Bürgermeisterin geschlossen für Andrea Heinrich votiert haben, die vierzehnte Stimme kam am ehesten von den Grünen.