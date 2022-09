Es war am Abend vor dem Schlossplatzfest im August 2016. Mit einem Freund ist Viktoria Taxacher damals ins La Vino in Haus im Ennstal gegangen, hinter der Bar: Kevin Schwaab. "Er war sehr aufmerksam, ich habe mir gedacht: Das ist ein netter Kerl", erinnert sich Viktoria zurück. Dass man sich am nächsten Tag dann beim Fest sehe, so verblieben die beiden.