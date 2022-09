Unfall wegen Reifenplatzer: Frau und Kind verletzt

Die Freiwillige Feuerwehr Gaishorn am See wurde am Montag zu einem Verkehrsunfall auf der A9 gerufen: Vermutlich wegen eines Reifenplatzers verlor ein Autofahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit der Leitschiene.