Jeden Donnerstag um 18 Uhr, bei Wind und Wetter, trifft sich eine Gruppe Gläubiger in Schladming. Sie beten gemeinsam, für Menschen auf der Flucht oder Andere in Nöten – und das seit mittlerweile drei Jahren. Begonnen haben diese "Mahnwachen" am 7. November 2019, damals anlässlich der drohenden Abschiebung von Hossein Khavary.