380 Zauberer aus aller Welt übers Wochenende in Bad Aussee

Am morgigen Freitag startet das Fröhlich-Zauberfestival in Bad Aussee, der Fachkongress begann schon heute. Zauberer aus aller Welt reisen an, ein besonderer Fokus liegt auf französischen Acts. Bundespräsident Van der Bellen schickt Grüße, Karten sind mittlerweile rar.