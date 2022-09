Bereits im Sommer war es die größte Sorge der Flüchtlingshelfer in Schladming: Der Großteil der damals rund 90 geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer sind in Ferienappartements oder -häusern untergekommen. Nun kehrt der Herbst ins Land und die Sorge wird Realität. Weil in der kommenden Wintersaison wieder touristisch vermietet wird, müssen die Unterkünfte geräumt werden.