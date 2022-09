Ein Forstarbeiter alarmierte am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr die Feuerwehr und gab an, sein Bagger habe Feuer gefangen. Weil der Mann nicht beschreiben konnte, wo genau er sich in dem weitläufigen Gebiet befand, gestaltete sich das Eroieren des Einsatzortes vorerst schwierig. Nachdem der Ort des Geschehens schließlich ausfindig gemacht werden konnte, rückte die FF Palfau mit drei Fahrzeugen aus. Auch die Feuerwehren Wildalpen und Großreifling machten sich mit insgesamt 6000 Liter Löschwasser auf den Weg.

Nach 13 Kilometern Anfahrt auf Forststraßen, die eine halbe Stunde in Anspruch genommen hat, stand der Bagger bereits in Vollbrand - und für die Einsatzkräfte fest, dass das Löschwasser nicht reichen wird.

© Feuerwehr

Deshalb wurden die Feuerwehren Mooslandl und Oberreith nachalarmiert, die mit ihren Tankwägen weitere 9000 Liter Wasser heranschafften. Auch ein Landwirt füllte sein Güllefass mit 6000 Litern Wasser und fuhr zum Einsatzort.

In der Zwischenzeit sorgten die bereits anwesenden Feuerwehrleute mit Feuerlöschern und Löschschaum dafür, dass die Flammen nicht auf den umliegenden Wald übergriffen. "Die kochend heißen Betriebsmittel fachten den Brand immer wieder an und konnten nur schwer unter Kontrolle gebracht werden", so die Feuerwehr.

Um "das Inferno zu bewältigen", waren 21.500 Liter Wasser und 140 Liter Schaummittel notwendig. Nach drei Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden. Mitglieder der FF Palfau fuhren am Abend zwecks Nachkontrolle noch einmal zum Brandort und entdeckten dabei, dass Flüssigkeiten ausgetreten waren, die noch gebunden werden mussten.