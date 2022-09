St. Martin am Grimming

Bei Canyoningtour verletzt und per Hubschrauber ins Spital gebracht

Bei einer Canyoningtour am Salzastausee zog sich am Dienstagvormittag eine 41 Jahre alte Luxemburgerin eine Schulterverletzung zu. Die Frau wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.