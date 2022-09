Schon vergangenen Donnerstagabend staunten Reisende am Bahnhof Bad Aussee nicht schlecht: Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler stieg samt Reisekoffer aus einem Regionalzug, der definitiv ohne erste Klasse unterwegs ist. Umweltbewusst reiste sie - wohl als eine der wenigen - ohne große Entourage per Bahn an.