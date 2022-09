Der Unfall passierte am Mittwoch gegen 11.45 Uhr: Die 79-Jährige war zu Fuß in unmittelbarer Nähe ihres Wohnhauses unterwegs, als sie von einem rückwärtsfahrenden Lkw – gelenkt von einem 27 Jahre alten Pongauer – niedergestoßen worden ist. Der Lenker dürfte die Frau übersehen haben, als er ein Geräusch wahrnahm, hielt er sein Fahrzeug sofort an.

Zeuge des Unfalls war der Ehemann der Wienerin, er zog seine Gattin, die zwischen vorderer und hinterer Achse des Lkw lag, unter dem Fahrzeug hervor. Die Frau, die sich laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen hat, wurde von einem Notarzt und Mitarbeitern des Roten Kreuzes erstversorgt und danach ins LKH Bad Aussee gebracht.