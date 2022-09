Franz Danner wurde im März 1951 in Palfau geboren, nach der örtlichen Volksschule besuchte er die Hauptschule in Eisenerz und absolvierte im Anschluss eine Lehre als Werkzeugschmied bei der Firma Hirtenlehner. Sein weiterer beruflicher Weg führte ihn zu diversen Arbeitsstellen, im Jahr 1981 trat er schließlich als Palfauer Gemeindesekretär in den Dienst - eine Aufgabe, die er "mit großer Umsicht, Genauigkeit und Einsatzfreude erfüllte", wie es heißt.