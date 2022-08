Einsatz für die Bergrettung Rottenmann in Oppenberg: Beim Abstieg von der Seekoppe überknöchelte ein Wanderer im Bereich Riedner See – an ein selbstständiges Weitergehen war im Anschluss nicht mehr zu denken. Der junge Deutsche setzte einen Notruf ab, sieben Rottenmanner Bergretter machten sich auf den Weg zu dem verletzten Mann.

Per Trage brachten sie ihn vom See bis ins Tal, wo er der Rettung übergeben worden ist. Das Rote Kreuz lieferte den Deutschen ins Krankenhaus ein.